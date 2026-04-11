Uomo precipita dalla finestra nella notte

Nella notte, un uomo di circa quarant'anni è precipitato da una finestra di casa sua in via Saporiti a Oregina. La caduta da un’altezza di circa sette metri ha provocato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La Polizia ha avviato le verifiche sulla dinamica dell’accaduto.

Un uomo di una quarantina d'anni è caduto da un'altezza di circa sette metri da una finestra della propria abitazione in via Saporiti a Oregina. È successo poco prima delle ore 23 di venerdì 10 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'automedica Golf 4 e ambulanze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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