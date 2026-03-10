Precipita dalla finestra | trasferito in eliambulanza un giovane caggianese

Un giovane di 32 anni di Caggiano è caduto dalla finestra questa mattina e ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che lo hanno trasportato in eliambulanza. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La situazione viene monitorata da parte delle forze dell’ordine, che stanno svolgendo le verifiche del caso.

Dramma a Caggiano, stamattina: un 32enne del posto, per cause da accertare, è precipitato dalla finestra, restando ferito. Sul posto, i sanitari del 118. Il giovane è stato trasferito al Ruggi con l'eliambulanza, per le cure del caso. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.

