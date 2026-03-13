Uomini e Donne | Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati tre mesi dopo la scelta

Tre mesi dopo la scelta fatta durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono separati. La coppia, che aveva iniziato una relazione pubblica, non prosegue più il percorso insieme. La rottura è stata confermata dai diretti interessati, senza ulteriori dettagli sulla separazione.

La relazione tra Flavio e Nicole, nata durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, è giunta al termine dopo pochi mesi. L'ex tronista ha confermato la rottura su Instagram spiegando i motivi. La relazione tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni, rispettivamente tronista e corteggiatrice dell'ultima stagione di Uomini e Donne, è giunta ufficialmente al termine. Dopo settimane di dubbi e speculazioni, è stato lo stesso Flavio a confermare la rottura tramite una storia su Instagram. Come è nata la loro storia tra Flavio e Nicole Flavio aveva scelto Nicole durante la registrazione del 15 dicembre. La coppia, nelle settimane precedenti, aveva condiviso pochi momenti pubblici insieme, partecipando principalmente a un evento lavorativo durante la settimana di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente. ” Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno scelt - facebook.com facebook