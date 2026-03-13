Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono già lasciati | la storia nata a Uomini e Donne dura meno di due mesi

Flavio Ubirti e Nicole Belloni, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram. La storia tra i due è durata meno di due mesi, e le voci sulla loro crisi circolavano già da tempo tra i follower del programma. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni della separazione.

La storia tra Flavio Ubirti e Nicole Belloni è già arrivata al capolinea. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato la fine della loro relazione con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, confermando le voci che circolavano da qualche tempo tra i fan del programma. La loro relazione era iniziata alla fine di gennaio, subito dopo la scelta finale del tronista nel dating show di Canale 5. Tuttavia, la frequentazione lontano dalle telecamere è durata meno di due mesi. Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno deciso di comunicare la separazione attraverso una Instagram story condivisa da entrambi. Nel messaggio hanno spiegato di aver scelto di proseguire ognuno per la propria strada, pur mantenendo rispetto e affetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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