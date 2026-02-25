Open Day UniMe 2026 | incontri con i futuri studenti al Polo Annunziata

Nelle moderne strutture dei Dipartimenti di Civiltà Antiche e Moderne e di Scienze Veterinarie, dalle ore 9.00 alle 13.30, i giovani e le famiglie potranno conoscere l’offerta formativa predisposta dall’Ateneo per il nuovo anno accademico (20262027), approfondendo i piani di studio e le opportunità di carriera correlati ai diversi Corsi di laurea; incontrare docenti e tutor, visitare laboratori, biblioteche, aule studio e strutture sportive; fruire di servizi di orientamento personalizzati e di supporto su procedure di ammissione, borse di studio e tasse; incontrare studenti senior e Ambassador per ascoltare le testimonianze dirette di chi ha già vissuto l’esperienza universitaria. “Siamo davvero lieti di accogliere tanti giovani – ha dichiarato la rettrice, professoressa Giovanna Spatari – e sostenerli in una scelta così importante per la loro crescita umana e personale. Presentare un’offerta formativa ampia e articolata significa aiutare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a conoscere più da vicino le tante possibilità che si aprono sul loro futuro, anche in questo territorio, e potersi orientare in maniera cosciente e informata, quale che sia il percorso che decideranno di intraprendere”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

