È stata presentata la relazione annuale sulla attività della Commissione pari opportunità della Regione Abruzzo per il 2025, presieduta da Rosa Pestilli. La relazione evidenzia un anno dedicato all’ascolto, con l’obiettivo di avviare un triennio di interventi significativi nel settore. La relazione raccoglie i dati e le azioni svolte dalla commissione nel corso dell’ultimo anno.

l report, redatto in attuazione della normativa regionale e del regolamento interno della commissione, è disponibile sul sito istituzionale del consiglio regionale Presentata la relazione annuale per il 2025 per l'attività della commissione pari opportunità della Regione Abruzzo, presieduta da Rosa Pestilli. Il report, redatto in attuazione della normativa regionale e del regolamento interno della commissione, è disponibile sul sito istituzionale del consiglio regionale, nella sezione dedicata alla commissione pari opportunità. Nel 2025 la Cpo Abruzzo ha rafforzato il suo ruolo nelle politiche di genere, agendo tramite ufficio di presidenza, tre sottocommissioni e numerose collaborazioni istituzionali. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Pestilli sul bilancio della Commissione pari opportunità per il 2025: "Un anno di ascolto verso un trienno di interventi importanti"

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