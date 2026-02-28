Salute Mattarella | Tutti abbiano pari diritti e pari opportunità nelle cure

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che tutti devono avere pari diritti e opportunità nelle cure, sottolineando la complessità della gestione dei pazienti affetti da malattie rare. Ha evidenziato come la cura di queste patologie rappresenti una sfida particolare per il sistema sanitario. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di garantire un accesso equo alle cure per tutte le persone coinvolte.

"Per definizione, la cura dei pazienti affetti da malattie rare si presenta particolarmente complessa. Opportunamente, quest'anno, la Giornata Mondiale delle Malattie Rare è dedicata all'equità nell'accesso alle cure. Il tema richiama l'attenzione sulla necessità di garantire a tutte le persone, indipendentemente dalla natura della malattia da cui si è affetti, pari diritti e pari opportunità terapeutiche".