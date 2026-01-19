La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano Il ministro Giuli | Scoperta storica attesa da 2mila anni

A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica. Il ministro Giuli ha commentato che si tratta di una scoperta attesa da circa duemila anni, che apre nuove prospettive sulla storia antica della regione. L’indagine archeologica rappresenta un passo fondamentale per la comprensione del passato locale e per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Fano, 19 gennaio 2026 - Un giorno storico per Fano e non solo: sono stati ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio. La conferma è arrivata oggi direttamente dal cuore della città, in piazza Andrea Costa, dove gli scavi in corso hanno riportato alla luce reperti inequivocabili, tra cui colonne di grandi dimensioni che corrispondono alle descrizioni lasciate dal celebre architetto romano. L'annuncio storico: "Aspettavamo da 2000 anni". L'ufficialità è arrivata durante una conferenza stampa carica di emozione, alla presenza del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e con la partecipazione in videocollegamento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scavi in via Vitruvio e piazza Costa, è rebus

Gli scavi in via Vitruvio e piazza Costa rappresentano ancora un mistero da risolvere. Entro gennaio, si attende una possibile soluzione, con la trattativa tra il Ministero della Cultura e l’imprenditore proprietario dell’area che potrebbe sbloccare la situazione. La gestione di queste aree continua a essere oggetto di attenzione, nel rispetto delle normative e della tutela dei beni culturali.

