Una scoperta archeologica di notevole rilevanza è stata fatta a Port Talbot, in Galles, dove il georadar ha individuato una vasta villa romana. Gli archeologi definiscono questa scoperta come la “Pompei del Galles”, sottolineando l’importanza del sito, che si configura come la più grande villa romana mai rinvenuta nella regione. La scoperta offre nuove opportunità per approfondire la storia antica di Galles e il suo patrimonio archeologico.

Londra, 17 gennaio 2026 – Gli archeologi non hanno dubbi: è la ‘ Pompei’ di Port Talbot, se non altro la più grande villa romana mai rinvenuta in Galles. Quando Alex Langlands, professore associato della Swansea University, ha visto i risultati delle indagini geofisiche nel parco naturale di Margam – 2.400 abitanti nel Sudovest del Regno Unito – non poteva crederci: “Gli occhi mi sono usciti fuori dalle orbite”, ha ammesso con una colorita metafora rivelando in esclusiva alla Bbc la portata "straordinaria” della scoperta. Langlands è a capo del progetto ArchaeoMargam che l’ateneo ha avviato con il comune di Neath Port Talbot e l’abbazia di Margam. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il georadar scova una mega villa romana, archeologi entusiasti: “È la Pompei del Galles”

