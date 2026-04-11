Una nuova rotta | il primo luogotenente Francesco Fersini conclude il suo servizio in Marina

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo luogotenente Francesco Fersini ha terminato il suo servizio attivo nella Marina Militare, dopo quasi 40 anni di carriera. Il suo percorso è iniziato il 26 novembre 1986, giorno in cui ha varcato per la prima volta la soglia di una caserma. Ora, a distanza di quasi quattro decenni, si conclude la sua esperienza nel servizio militare.

BRINDISI - Il 26 novembre 1986 varcava per la prima volta la soglia della caserma. Oggi, a distanza di quasi 40 anni, il primo luogotenente Francesco Fersini conclude il suo servizio attivo nella Marina Militare. Una data, quella odierna, che rimarrà impressa nel cuore e nella memoria: il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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