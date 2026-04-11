Una nuova rotta | il primo luogotenente Francesco Fersini conclude il suo servizio in Marina

Il primo luogotenente Francesco Fersini ha terminato il suo servizio attivo nella Marina Militare, dopo quasi 40 anni di carriera. Il suo percorso è iniziato il 26 novembre 1986, giorno in cui ha varcato per la prima volta la soglia di una caserma. Ora, a distanza di quasi quattro decenni, si conclude la sua esperienza nel servizio militare.

BRINDISI - Il 26 novembre 1986 varcava per la prima volta la soglia della caserma. Oggi, a distanza di quasi 40 anni, il primo luogotenente Francesco Fersini conclude il suo servizio attivo nella Marina Militare. Una data, quella odierna, che rimarrà impressa nel cuore e nella memoria: il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it “Il figlio del dottore”: Francesco Caremani pubblica il suo primo romanzoIl libro, edito da Fuorionda, rappresenta un nuovo esordio narrativo per il giornalista e scrittore aretino. “Il figlio del dottore”: Francesco Caremani debutta con il suo primo romanzoOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di...