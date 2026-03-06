A cento anni dalla nascita una mostra celebra la duchessa di Alba l' aristocratica più titolata di sempre con la passione per la moda

A cento anni dalla nascita, una mostra rende omaggio alla duchessa di Alba, un’aristocratica nota per essere tra le più titolate di sempre e per la sua passione per la moda. La donna, nota per essere libera e ribelle, aveva uno stile che rifletteva il suo carattere, con nel guardaroba creazioni haute couture, pezzi hippie e abiti tradizionali.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva, per tutti Cayetana, duchessa di Alba, nacque a Madrid il 28 marzo 1926. Fu il Guinness dei primati a decretare il suo record in termini di titoli contandone 57. Imparentata con la casa reale britannica, la sua famiglia era tra le più importanti della Spagna. Passò la giovinezza fuori dal suo paese a causa della guerra civile e nel suo periodo londinese fece la conoscenza della regina Elisabetta, sua coetanea. Tornata in Spagna debuttò in società il 27 aprile 1943 al Palacio de las Dueñas di Siviglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

A cento anni dalla nascita una mostra celebra la duchessa di Alba, l'aristocratica (più titolata di sempre) con la passione per la modaLibera e ribelle, Cayetana Fitz-James Stuart aveva uno stile che rispecchiava il suo carattere. Nel suo guardaroba trovavano spazio creazioni haute couture, pezzi hippie e abiti tradizionali. «È molto ... vanityfair.it

