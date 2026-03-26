Arezzo celebra Francesco Redi | in mostra 70 opere per il quadricentenario dalla nascita

Arezzo ospita una mostra dedicata a Francesco Redi dal 2 aprile al 7 giugno presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea. L’esposizione raccoglie circa 70 opere che celebrano il quarto centenario della nascita del biologo e scienziato. La rassegna è intitolata “Francisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta del genio” e si focalizza sulla sua figura e sulle sue attività.

Uccise la moglie malata: confermata la condanna. Una tragedia di dolore e solitudine Processionarie al giro per Arezzo: si aspetta il danno o si interviene prima? Buche come crateri. poi d’un tratto l’asfalto: ad Arezzo parte la volata pre-elezioni Alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea un percorso tra manoscritti, scienza e letteratura per riscoprire il genio aretino Dal 2 aprile al 7 giugno Arezzo rende omaggio a Francesco Redi con la mostra bibliografica “Francisci Redi patricii arretini: la (ri)scoperta del genio”, allestita presso la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea. L’esposizione, curata da Elisa Boffa, riunisce circa 70 opere tra manoscritti, volumi a stampa e documenti che raccontano la figura del primo medico dei Medici, protagonista della cultura scientifica e letteraria del Seicento. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo celebra Francesco Redi: in mostra 70 opere per il quadricentenario dalla nascita Articoli correlati L'Accademia Petrarca celebra Francesco Redi a 400 anni dalla nascita (1626)L'Accademia vuole rinnovare gli onori dovuti a uno dei più grandi figli della Terra d’Arezzo e lo farà con un convegno internazionale che si terrà a... A cento anni dalla nascita una mostra celebra la duchessa di Alba, l'aristocratica (più titolata di sempre) con la passione per la modaPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Aggiornamenti e notizie su Francesco Redi Argomenti discussi: EconoMia, l’Ordine dei Commercialisti entra in classe. Anche il liceo Francesco Redi è a Zero SprecoFirmato l’accordo tra la prima scuola superiore aretina e Zero Spreco EDU di Aisa Impianti. Al liceo Redi si terrà un ciclo di incontri formativi e visite all’impianto di San Zeno Arezzo, 23 gennaio ... lanazione.it Claudio Santori e la storia del Liceo Scientifico Francesco RediIl ciclo di conferenze sulle Scuole Superiori di Arezzo prosegue con Claudio Santori che parlerà del Liceo Scientifico Francesco Redi. La storia della scuola, fondata nel 1923, sarà ricostruita ... lanazione.it