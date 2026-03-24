Forlì al centro della rete europea Urbact | la città accoglie la delegazione di Lublino

Forlì ha ricevuto una delegazione proveniente da Lublino, città polacca capofila del progetto europeo Urbact “Youth Space Link”. La visita è stata organizzata dal Comune, che ha accolto i rappresentanti della città partner, accompagnati dal Lead Expert della rete Urbact. La riunione si è svolta in città, coinvolgendo i partecipanti in incontri e visite sul territorio.

Il Comune di Forlì ha ospitato i rappresentanti della città polacca di Lublino, capofila del progetto europeo Urbact “Youth Space Link”, accompagnati dal Lead Expert della rete. L'incontro ha segnato un momento cruciale di confronto nell’ambito dell’iniziativa che vede diverse città europee unite nello sviluppo di modelli partecipativi per l’attivazione di spazi dedicati alle nuove generazioni. Nel corso dei due giorni, la delegazione ha avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il contesto forlivese e le politiche locali rivolte ai giovani, con particolare attenzione al recente percorso di co-progettazione degli spazi giovanili promosso dall’Amministrazione comunale insieme agli Enti del Terzo settore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Relazioni internazionali: Pisa accoglie la delegazione della regione autonoma cinese della Mongolia interna‘Pisa & Hohhot 2026’ è una settimana di scambio turistico-culturale italo-cinese in programma a Pisa dal 6 al 9 febbraio, che vede la città... Tutto quello che riguarda Forlì al centro della rete europea... Temi più discussi: Stili di vita e prevenzione al centro dell’incontro a Forlì dedicato agli studi di Dino Amadori; Il locale in centro che porta l’anima del Giappone a Forlì: nuova tappa nella guida del sushi romagnolo; Forlì, camminata nei luoghi di lavoro femminile tra Ottocento e Novecento; Continua la pareggite del Forlì tra le polemiche: termina 2-2 la sfida contro la Juve Next Gen. Capitale della cultura, Forlì e Cesena in attesa. Domani l'annuncioI due sindaci e il presidente del comitato per la candidatura 2028 Gianfranco Brunelli tornano a Roma per l'annuncio della città vincitrice. Comunque vada - dicono - abbiamo ottenuto il risultato di ... rainews.it Capitale italiana della Cultura 2028, sfuma il sogno di Forlì-CesenaLe due città romagnole avevano presentato una candidatura unitaria. La vincitrice è Ancona. La proclamazione al ministero a Roma ... rainews.it Cronaca. Forlì: controlli straordinari dei carabinieri, cinque persone denunciate e tre segnalate per stupefacenti - facebook.com facebook Emilia-Romagna, al No 1,3 milioni di voti. La sorpresa di Ferrara e Forlì, il Sì vince a Piacenza x.com