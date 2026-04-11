Nata prematura oggi fa la volontaria per i neonati | una 16enne riminese nominata Alfiere della Repubblica

Una ragazza di 16 anni di Rimini, nata prematura, è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica. La sua storia di giovane volontaria per i neonati ha portato alla sua selezione tra i riconoscimenti assegnati a giovani meritevoli. La nomina è stata annunciata ufficialmente dal Quirinale e riguarda anche altri giovani da diverse parti d’Italia.

C'è anche una giovane riminese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella. Si tratta di ragazzi che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. In totale sono 28 quelli che hanno ottenuto il riconoscimento.🔗 Leggi su Riminitoday.it La poetessa Jasmeen Alfiere della Repubblica a 16 anni: “Racconto in versi i pensieri dei giovani”Reggio Emilia, 11 aprile 2026 – “Sono fiera di me stessa e mi sento davvero importante a ricevere questo riconoscimento che desideravo. Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,...