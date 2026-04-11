Mattarella conferisce 28 attestati d' onore di Alfiere della Repubblica

Il Presidente della Repubblica ha premiato 28 giovani con l’attestato di “Alfiere della Repubblica”. La cerimonia si è svolta a Roma, coinvolgendo persone che nel 2025 si sono distinte per comportamenti di senso civico, altruismo e solidarietà. I riconoscimenti sono stati consegnati in occasione di un evento ufficiale, alla presenza delle autorità competenti. I premiati sono stati selezionati tra coloro che si sono distinti per azioni positive e di impegno sociale.

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel 2025, si sono distinti per comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Il tema scelto per l'edizione 2025 è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Gli adolescenti – si legge nella nota del Quirinale – si confermano gli interpreti più sorprendenti e spontanei di questo valore. Nonostante persista un luogo comune che li descrive come distanti dall'impegno sociale, la realtà racconta ragazzi capaci di partecipazione, empatia e desiderio di aiutare. Per loro la solidarietà è un'immagine a colori, che si declina in molteplici forme. 🔗 Leggi su Iltempo.it Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentuno onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana a... Leggi anche: Mattarella conferisce 31 onorificenze