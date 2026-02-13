Riprendiamoci la città il progetto alternativo per le amministrative di Arezzo

Il gruppo “Riprendiamoci la città” nasce dall’esigenza di offrire un’alternativa concreta alle prossime elezioni comunali di Arezzo. I fondatori hanno scritto un appello diretto ai cittadini, invitandoli a partecipare alla prima assemblea pubblica prevista tra sette giorni, che si svolgerà in piazza Grande.

Tra una settimana l'assemblea che darà il via al percorso per costuire una lista di sinistra con un altro candidato a sindaco C'è un nuovo progetto politico in vista delle amministrative di Arezzo. Un gruppo di fondatori ha firmato un documento di presentazione, un appello alla città per aderire attraverso la prima assemblea pubblica che si terrà fra una settimana. Si tratta di un percorso pienamente di sinistra, alternativo a tutte le coalizioni presenti fino ad adesso. “Riprendiamoci la città, appello per una democrazia radicale e partecipativa. Invitiamo associazioni, gruppi e singoli cittadine e cittadini che non si arrendono alle logiche della rassegnazione e dell’indifferenza, a unirsi a noi il 20 febbraio alle 21 nella sede della Cgil di via Monte Cervino ad Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

