palastadio il cantiere da un milione e mezzo di euro sta marciando

Palastadio, il cantiere da un milione e mezzo di euro, sta progredendo. Questo investimento rappresenta un passo importante per offrire un nuovo spazio dedicato allo sport nella nostra città. Dopo la realizzazione della palestra di via Otto Marzo, si continua a lavorare per creare ambienti più adeguati alle esigenze di giovani e comunità, promuovendo attività sportive e benessere.

"Investire su questa struttura è un aspetto concreto con cui, dopo aver realizzato la nuova palestra di via Otto Marzo, dare un segno nuovo e un nuovo spazio in cui far fare sport alle ragazze e ai ragazzi della nostra città". Il sindaco Alberto Rossi lancia questo messaggio dal cantiere del Palastadio, una delle strutture sportive storiche della città (era stato inaugurato nel 1974 da Aldo Moro) attualmente in fase di riqualificazione. È anche una delle strutture più gloriose, visto che qui giocava le sue partite l’Hockey Seregno nei suoi anni d’oro. "La manutenzione straordinaria è in corso – commenta Rossi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

