Vincere un Picasso da un milione di euro finanziando la lotta all’Alzheimer

Scopri come è possibile contribuire alla lotta contro l'Alzheimer e allo stesso tempo investire in un'opera di Picasso del valore di un milione di euro. Un'opportunità che unisce passione per l'arte e impegno sociale, offrendo una soluzione innovativa per sostenere la ricerca e la cultura. Un investimento accessibile, trasparente e responsabile, pensato per chi desidera fare la differenza senza rinunciare alla propria passione.

Immaginate di poter possedere un’opera di Pablo Picasso investendo meno di quanto spendereste per una cena al ristorante. Non è un sogno né una provocazione da casa d’aste, ma una realtà che si rinnova nel 2026 attraverso una delle iniziative benefiche più originali e ambiziose del panorama culturale internazionale. La lotteria “1 Picasso per 100 euro” torna per la terza volta, trasformando l’arte in uno strumento di raccolta fondi per combattere una delle malattie più devastanti del nostro tempo: l’Alzheimer. L’opera in palio quest’anno è “Tête de femme”, una gouache su carta del 1941 proveniente dalla collezione di Opera Gallery, valutata un milione di euro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Un Picasso per 100 euro: con questa lotteria si può vincere un’opera d'arte che vale un milione (volete un biglietto?)

Partecipa a questa lotteria internazionale e avrai la possibilità di vincere un’opera di Picasso del valore di un milione di euro, con un biglietto di soli 100 euro. Acquistando il tuo biglietto, non solo potresti portare a casa un capolavoro, ma contribuirai anche alla ricerca contro l’Alzheimer. Un’occasione unica per realizzare un sogno e fare del bene.

Un Picasso per 100 euro: con questa lotteria si può vincere un'opera d'arte che vale un milione (volete un biglietto?) - Con un biglietto da 100 euro si può vincere Tête de femme, un quadro del valore di un milione di euro, e, in più, sostener ...