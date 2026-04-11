Nella giornata dedicata al Mare, le associazioni datoriali del settore hanno incontrato gli studenti della zona per presentare le possibilità di lavoro legate alla “Blue Economy”. Durante l’evento, organizzato nella sala Marmori, sono state illustrate varie opportunità professionali nel settore marittimo e nautico. La riunione ha coinvolto rappresentanti di Confartigianato, Confindustria, Cna e della Camera di Commercio, che hanno spiegato le attività e le figure richieste nel comparto.

Confartigianato, Confindustria, Cna e Camera di Commercio hanno incontrato ieri in sala Marmori gli studenti del territorio per condividere opportunità della " Blue Economy - Un mare di mestieri", durante l’evento promosso nell’ambito della Giornata del Mare. Quali sono le opportunità di lavoro sul territorio legate a questo settore? A rispondere sono stati tre imprenditori, Guido Zannoni, co-fondatore di Superfici; Ettore Ardisson, Ad di Human Drone Team e Giulio Peoni, direttore impianti di Sepor, che hanno raccontato le loro esperienze professionali agli alunni di Cisita Formazione Superiore, Formimpresa Liguria e istituto Fossati-Da Passano e li hanno coinvolti in un "game" per testare le loro competenze in materia di economia del mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un mare di mestieri. Le associazioni datoriali incontrano gli studenti

Torre Annunziata, gli studenti incontrano il mareTempo di lettura: 2 minutiSi attendono più di seicento studenti a Largo Crocella, a Torre Annunziata, per la quarta edizione della Giornata del Mare...

Incontri e laboratori oltre le sbarre. Gli studenti incontrano i detenutiLiceo Carlo Porta e Provincia di Monza e Brianza insieme per il progetto “Incontro con il Carcere”.

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Si sentiva come sfuggito a un mare in tempesta,e approdato solo su una terra deserta e sconosciuta. Non pronto,non preparato, vuoto; tranquillo e scarico, come è tranquillo un orologio scarico. Tranquillo e non felice, tranquillamente infelice. #PrimoLevi. #Mo x.com

Come il mare di Wilbur Smith Una emozionante avventura vissuta insieme ad un grande protagonista. Consigliato - facebook.com facebook