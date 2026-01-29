Incontri e laboratori oltre le sbarre Gli studenti incontrano i detenuti

Questa mattina al liceo Carlo Porta si sono svolti incontri e laboratori con i detenuti, nell’ambito del progetto “Incontro con il Carcere”. Studenti e carcerati hanno condiviso momenti di confronto, portando avanti un percorso di dialogo e riscoperta. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Monza e Brianza, mira a favorire l’integrazione e la riabilitazione attraverso incontri diretti e attività condivise.

Liceo Carlo Porta e Provincia di Monza e Brianza insieme per il progetto " Incontro con il Carcere ". È un progetto pilota per creare un'alleanza educativa con il territorio, in particolare con la Provincia, con il carcere di Bollate e con la società Armonia senza confini di Milano. Il progetto vede coinvolta la classe 4GS (22 studenti), liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale, per la sperimentazione: l'obiettivo è estendere poi l'iniziativa a tutti gli indirizzi. In queste settimane gli educatori presenteranno il progetto agli studenti, ai docenti e alle loro famiglie. Formatori e detenuti proporranno alla classe incontri e laboratori didattici.

