Il ministero della Difesa ha annunciato l'apertura di un laboratorio dedicato alla sperimentazione delle applicazioni dell'intelligenza artificiale. In un intervento in Senato, il ministro ha spiegato che si avvierà una fase di implementazione delle tecnologie AI, senza specificare le tempistiche o i dettagli delle attività previste. La scelta di investire in questa direzione fa parte di una strategia più ampia di aggiornamento tecnologico delle forze armate.

Un laboratorio dell’Intelligenza artificiale per la Difesa che sarà operativo alla fine del 2026. E che non sarà solo una struttura di studio e indirizzo ma, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del question time che si è svolto in Senato giovedì 9 aprile, «una piattaforma operativa permanente per sperimentare e integrare portate a scala e applicazioni più rilevanti per la Difesa». Ecco dunque nelle indicazioni del ministro come il Governo intende rendere operativa la Strategia della difesa in materia di intelligenza artificiale (edizione 2026), il documento programmatico approvato dallo stesso Crosetto il 16 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Un laboratorio per sperimentare le applicazioni: ecco come la Difesa guarda all’AI

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