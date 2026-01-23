L’Istituto Alberghiero di Matera si trasforma in un laboratorio di sostenibilità, promuovendo pratiche di economia circolare. Attraverso attività educative e sperimentazioni concrete, la scuola intende sensibilizzare studenti e comunità sull’importanza di un approccio responsabile verso l’ambiente e il territorio. Un percorso che integra formazione, cultura e tutela ambientale, creando un esempio di impegno sostenibile nel settore educativo.

Nelle aule e nei laboratori dell’Istituto Alberghiero di Matera si è avviato un percorso che tiene insieme educazione, ambiente e cultura del territorio. Il progetto Da cibo a cibo, presentato ieri, nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Nazionale Servizi – Cosp Tecno Service, la Provincia di Matera e una rete di scuole locali: l’Alberghiero “A. Turi”, il Tecnico Agrario “G. Briganti”, i Professionali “I. Morra” e “Da Vinci”, e il settore Industria e Artigianato per il Made in Italy dell’istituto Turi-Morra. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Sostenibilità, presentato progetto di collaborazione Hera-Lamborghini per l’economia circolare

Leggi anche: Sostenibilità, Fava (Ecomondo): “Economia circolare vale 0,5% del Pil”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Può la scuola diventare un laboratorio democratico? Le idee e l'esperienza del 'maestro elementare' Mauro Presini; La scuola diventa laboratorio di sostenibilità, come luogo in cui sperimentare l'economia circolare; Educare alle emozioni con l’arte: quando il laboratorio diventa spazio di crescita nella scuola primaria; Salento Cultural Experience: quando la scuola diventa impresa e il territorio laboratorio culturale.

Salento Cultural Experience: quando la scuola diventa impresa e il territorio laboratorio culturaleNei giorni 15 dicembre e 14 gennaio, il centro storico di Galatina si è trasformato in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto di turismo esperienziale, ... corrieresalentino.it

Camogli, la scuola diventa laboratorio vivo: teatro, sana alimentazione e pet-therapy per gli alunniTre progetti per crescere cittadini completi: dall’esperienza nel Teatro Sociale al FruttiAmo, fino alle attività con il cane Polly ... lavocedigenova.it

Quando una storia diventa emozione. Alla Scuola dell’Infanzia Il Nuovo Girotondo, i piccoli della sezione Infanzia e Primavera si sono avventurati nella Storia 2 di Hocus&Lotus insieme alla nostra Magic Teacher Giò. Durante la lezione magica, i Dinocro - facebook.com facebook