La scuola diventa laboratorio di sostenibilità come luogo in cui sperimentare l’economia circolare
L’Istituto Alberghiero di Matera si trasforma in un laboratorio di sostenibilità, promuovendo pratiche di economia circolare. Attraverso attività educative e sperimentazioni concrete, la scuola intende sensibilizzare studenti e comunità sull’importanza di un approccio responsabile verso l’ambiente e il territorio. Un percorso che integra formazione, cultura e tutela ambientale, creando un esempio di impegno sostenibile nel settore educativo.
Nelle aule e nei laboratori dell’Istituto Alberghiero di Matera si è avviato un percorso che tiene insieme educazione, ambiente e cultura del territorio. Il progetto Da cibo a cibo, presentato ieri, nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Nazionale Servizi – Cosp Tecno Service, la Provincia di Matera e una rete di scuole locali: l’Alberghiero “A. Turi”, il Tecnico Agrario “G. Briganti”, i Professionali “I. Morra” e “Da Vinci”, e il settore Industria e Artigianato per il Made in Italy dell’istituto Turi-Morra. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
