Un incontro per disegnare la Casa della Comunità | il cittadino al centro dei servizi

Mercoledì 22 aprile, a partire dalle 16, si terrà un incontro dedicato alla pianificazione della nuova Casa della Comunità. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nel processo di definizione dei servizi che verranno offerti e delle modalità di accesso. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto tra amministratori e residenti, con l’intento di condividere informazioni e raccogliere feedback sul progetto.

Un momento di confronto per scoprire come cambierà il volto della salute nel territorio. Mercoledì 22 aprile, dalle 16.30 alle 18.30, presso la Sala San Luigi in Via Nanni 14, Forlì, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “La Casa della Comunità di Forlì prende forma”, un appuntamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Casa di comunità, botta e risposta: "Sarà ospitata nel Centro servizi"Botta e risposta tra il sindaco Stefano Zuccarini e la presidente della Regione, Stefania Proietti, sulla Casa di comunità. Casa della Comunità di Bellaria, partito il percorso partecipato: 140 persone al primo incontroIl contrasto alla solitudine, l’attenzione alla prevenzione e al tema delle dipendenze, il bisogno di spazi di incontro e di relazione, anche... Passion Patrimoine : Ils font revivre l’Histoire | Trésors du Patrimoine Temi più discussi: Un incontro per disegnare la Casa della Comunità: il cittadino al centro dei servizi; Zocca, inaugurata la Casa della Comunità Silvia: servizi più vicini ai cittadini dell’Appennino; Sanità, inaugurate tre nuove Case della Comunità: Ariccia, Genzano e Ciampino; Inaugurate le casa della comunità di Savona e Vado, in via Collodi medico h24: Più vicini al territorio. La salute nel cuore della città: Forlì presenta la nuova Casa della ComunitàMercoledì 22 aprile un incontro pubblico alla Sala San Luigi per condividere il progetto di Piazza Orsi Mangelli e i nuovi servizi integrati ... forli24ore.it Santarcangelo, un pomeriggio dedicato alla gentilezza alla Casa della ComunitàProsegue a Santarcangelo di Romagna il Laboratorio diffuso di pratiche gentili, il percorso partecipativo che da mesi propone appuntamenti mensili dedicati ... chiamamicitta.it Inaugurata oggi la Casa della comunità del Laurentino . Importante servizio sanitario del territorio. Grazie alla #RegioneLazio ,a Francesco Rocca presidente e alla ASL Roma 2 e il suo direttore Generale #FrancescoAmato per il grande lavoro di riorganizzazi x.com Azienda USL di Ferrara. . La Casa della Comunità di #portomaggiore e #ostellato offre tanti servizi tra loro integrati ed è un modello importante di risposta ai bisogni di salute della cittadinanza di riferimento. Lo ha detto la direttrice generale delle aziende sanit - facebook.com facebook