Casa della Comunità di Bellaria partito il percorso partecipato | 140 persone al primo incontro

A Bellaria è iniziato il percorso partecipato presso la Casa della Comunità, con 140 persone presenti al primo incontro. Sono stati affrontati temi come il contrasto alla solitudine, la prevenzione delle dipendenze e la creazione di spazi di incontro e di relazione. Tra le proposte emerse ci sono gruppi di cammino e di lettura, con un’attenzione particolare al mondo dei giovani.

Il contrasto alla solitudine, l’attenzione alla prevenzione e al tema delle dipendenze, il bisogno di spazi di incontro e di relazione, anche attraverso proposte come i gruppi di cammino o i gruppi di lettura, come pure un particolare occhio di riguardo al mondo dei giovani. Sono alcuni dei temi, proposti dai presenti, emersi in modo trasversale nell’incontro dedicato alla nuova Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina svoltosi nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 nella sala del consiglio comunale, promosso da Ausl Romagna e amministrazione comunale in collaborazione con VolontaRomagna. Ha registrato un’ampia adesione, circa 140 persone... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Opificio di Comunità, incontro pubblico in biblioteca: si presentano i risultati del percorso partecipatoDurante la serata verrà illustrato il Documento di Proposta Partecipata e l’esito del percorso sarà condiviso con l’intera comunità Il percorso... Fiume Secchia 'laboratorio di idee', al via un percorso partecipatoL'iniziativa verrà illustrata il prossimo 28 febbraio al Polo Scolastico Leonardo Da Vinci. Contenuti utili per approfondire Casa della Comunità Temi più discussi: Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina: al via l’11 marzo il percorso partecipato; Recco - Casa della Comunità; Da presidio a casa della comunità. L’Asl di via dei Frentani è (quasi) pronta a riaprire i battenti. Zocca, da lunedì 16 marzo servizi operativi nella nuova Casa della ComunitàPrenderà il via a partire da lunedì 16 marzo l’attività della nuova Casa della Comunità di Zocca. In questi giorni sono infatti previste le ultime operazioni di trasloco dei servizi nel nuovo edificio ... sassuolo2000.it La Casa della comunità è realtà. Giani: Una bella festa per tutti. Ambulatori e servizi all’avanguardiaInaugurato l’edificio dopo anni travagliati tra cambi di rotta, ritardi, costi lievitati e cantiere lumaca. Il sindaco Gasperini: Bel salto di qualità per i ponsacchini. Taglio del nastro anche per ... lanazione.it Casa della Comunità di Zocca: al via le attività Da lunedì 16 marzo prenderà il via l’attività della nuova Casa della Comunità di Zocca, nella sede di via Tesi 1767. In questi giorni sono in corso le ultime operazioni di trasferimento dei servizi nel nuovo edificio - facebook.com facebook