Pensioni e lavoro di cura | le donne vivono più a lungo degli uomini ma con assegni bassi e salute fragile Lo studio Age-it svela i rischi futuri

Le donne italiane vivono più a lungo degli uomini, ma spesso con pensioni basse e salute fragile. Uno studio chiamato Age-it, presentato da Agar Brugiavini, mette in luce come il lavoro di cura non retribuito porta a carriere discontinue e assegni più bassi per le donne. La situazione fa discutere, perché molte di loro devono affrontare una lunga vita con poche risorse e problemi di salute.

Lo studio Age-it, presentato da Agar Brugiavini, rivela che il lavoro di cura non retribuito causa carriere discontinue e pensioni basse per le donne. Questa precarietà economica peggiora la salute durante la vecchiaia, richiedendo urgenti politiche integrate di sostegno sociale. Vivere a lungo non significa automaticamente vivere bene. Esiste un legame diretto tra le ore spese in attività di assistenza gratuita durante l'età lavorativa e la fragilità fisica che si manifesta durante la vecchiaia. A confermarlo è Agar Brugiavini dell'Università Ca' Foscari Venezia, che ha illustrato i risultati di uno studio realizzato nell'ambito del programma Age-it.

