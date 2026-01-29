Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenari
Una ricerca recente mette in dubbio l’idea che evitare la carne possa aiutare a vivere più a lungo. Secondo i dati, chi non mangia carne potrebbe avere meno possibilità di arrivare ai 100 anni rispetto a chi la include nella propria dieta. La notizia fa discutere tra esperti e appassionati di alimentazione.
(Adnkronos) – Le persone che non mangiano carne potrebbero avere meno probabilità di raggiungere i 100 anni rispetto a chi la consuma. È quanto emerge da un recente studio, ma prima di mettere in discussione le diete vegetariane o plant-based, è importante capire cosa c’è davvero dietro questi risultati. La ricerca ha analizzato oltre 5.000 adulti cinesi di età pari o superiore a 80 anni, partecipanti al Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, uno studio nazionale avviato nel 1998. Nel 2018, i dati hanno mostrato che chi seguiva una dieta priva di carne aveva meno probabilità di diventare centenario rispetto ai coetanei che mangiavano carne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
