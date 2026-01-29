Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenari

Una ricerca recente mette in dubbio l’idea che evitare la carne possa aiutare a vivere più a lungo. Secondo i dati, chi non mangia carne potrebbe avere meno possibilità di arrivare ai 100 anni rispetto a chi la include nella propria dieta. La notizia fa discutere tra esperti e appassionati di alimentazione.

(Adnkronos) – Le persone che non mangiano carne potrebbero avere meno probabilità di raggiungere i 100 anni rispetto a chi la consuma. È quanto emerge da un recente studio, ma prima di mettere in discussione le diete vegetariane o plant-based, è importante capire cosa c’è davvero dietro questi risultati. La ricerca ha analizzato oltre 5.000 adulti cinesi di età pari o superiore a 80 anni, partecipanti al Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, uno studio nazionale avviato nel 1998. Nel 2018, i dati hanno mostrato che chi seguiva una dieta priva di carne aveva meno probabilità di diventare centenario rispetto ai coetanei che mangiavano carne.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il poliestere riciclato viene spesso promosso come una soluzione sostenibile, ma quanto è davvero eco-friendly? Uno studio di Changing Markets, ONG olandese, solleva dubbi sulla sua effettiva sostenibilità, evidenziando che non sempre il termine

Recentemente negli Stati Uniti sono state aggiornate le linee guida nutrizionali, introducendo una nuova piramide alimentare.

