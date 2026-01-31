Polizia locale di Monza | un anno di interventi arresti denunce e controlli in piazza e locali

La polizia locale di Monza ha concluso un anno di lavoro intenso. Quasi 120 agenti, guidati dal comandante Giovanni Dongiovanni, hanno svolto numerosi controlli in piazza e nei locali. Sono stati arrestati, denunciati e sono stati effettuati tanti interventi per tenere sotto controllo la città. In tutto il 2025, gli agenti si sono concentrati sul contrasto alla malamovida, all’abbandono dei rifiuti e sugli incidenti stradali. Un anno di impegno continuo per garantire più sicurezza ai cittadini.

Il report della polizia locale: un anno di numeri, al fianco dei cittadini, ma anche di indagini e di controlli per affrontare abusi e malamovida Il 2025 è stato un anno molto intenso per la polizia locale di Monza. Gli uomini e le donne (quasi 120) guidati dal comandante Giovanni Dongiovanni sono stati impegnati su più fronti: controllo del controllo, rilievi di incidenti stradali, lotta alla malamovida, a chi abbandona i rifiuti, ascolto del territorio, segnalazioni (preziose) arrivate dai gruppi del Controllo di Vicinato che presenti nei quartieri segnalano situazioni di eventuali criticità soprattutto in luoghi sensibili (scuole, aree abbandonate, luoghi di ritrovo).🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Polizia Monza Controlli a tappeto della polizia locale: scattano arresti, denunce e maxi sanzioni La polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli negli ultimi tre giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto delle normative. Roma: bilancio annuale polizia locale, 10 mila denunce e arresti, 270 mila controlli Nel 2025, la polizia locale di Roma ha svolto oltre 270. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Polizia Monza Argomenti discussi: Polizia Locale di Monza: nel 2025 crescono controlli e attività di presidio dei quartieri; San Sebastiano, la polizia locale di Monza e Brianza si raduna ad Arcore; Polizia locale di Monza: un anno di interventi, arresti, denunce e controlli in piazza e locali; Polizia locale Monza, il report 2025 di attività e interventi. Polizia locale di Monza, i dati del 2025: in città attivati i varchi per leggere le targhe dei veicoliLa Polizia locale ama questa città. Più chiaro di così… Parole del comandante Giovanni ... msn.com Polizia locale di Monza: un anno di interventi, arresti, denunce e controlli in piazza e localiIl report della polizia locale: un anno di numeri, al fianco dei cittadini, ma anche di indagini e di controlli per affrontare abusi e malamovida ... monzatoday.it La troupe ha ripreso tutto in diretta: il personale della polizia locale è entrato in azione evitando la tragedia - facebook.com facebook #Aggiornamento La Centrale operativa della Polizia locale informa che lo svincolo è stato riaperto anche per chi proviene dalla SS309 Romea. Rimangono i restringimenti di carreggiata, al momento è segnalato traffico in diminuzione e viabilità scorrev x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.