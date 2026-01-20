Monterchi entra nel Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere

Il Distretto di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere continua il suo percorso di sviluppo, coinvolgendo realtà dell’Umbria e della Toscana. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili e a rafforzare il tessuto sociale ed economico della zona, favorendo collaborazioni e progetti condivisi. L’ingresso di Monterchi rappresenta un passo importante per consolidare la rete e valorizzare le risorse locali.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Prosegue il percorso di crescita del Distretto di Economia Civile dell'Alta Valle del Tevere umbra e toscana. Con una delibera di giunta del dicembre scorso, anche il Comune di Monterchi ha formalizzato la propria adesione al progetto promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina, entrando a far parte della rete di amministrazioni pubbliche che hanno scelto di condividere un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra enti, imprese e società civile. L'ingresso di Monterchi va a consolidare ulteriormente una rete interregionale che vede già coinvolti i Comuni di Sansepolcro, Città di Castello, Anghiari, Citerna, San Giustino, Monte Santa Maria Tiberina e Montone, rafforzando il carattere unitario e sovracomunale di un Distretto che oggi conta al suo interno otto enti pubblici.

