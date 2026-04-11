Ultimissime Inter LIVE | le interviste di Pio Esposito e Zielinski

Nelle ultime ore sono state trasmesse le interviste di Pio Esposito e Zielinski durante la diretta di Inter News 24. La trasmissione fornisce aggiornamenti continui sulle novità riguardanti la squadra nerazzurra, con tutte le notizie più recenti e rilevanti. La diretta si concentra sugli eventi in corso e sulle dichiarazioni dei protagonisti, offrendo un quadro completo delle vicende più importanti del momento.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di SABATO 11 APRILE. Pio Esposito al Corriere della Sera: «Lautaro un esempio, difficile riprendermi dopo Zenica. Sullo scudetto e gli elogi dei media dico questo». Pio Esposito ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Zielinski al CorSport: «Vogliamo lo scudetto ma mancano ancora 7 partite e le rivali sono agguerrite. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: le interviste di Pio Esposito e Zielinski Ultimissime Inter LIVE: Pio Esposito o Retegui, Thuram si rilancia per la Romadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Leggi anche: Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non molla Inter-Juventus, l'intervista post partita a Zielinski e Pio Esposito: Godiamoci questa vittoria Temi più discussi: Verso Como-Inter: la guida completa al match; Calciomercato Inter – Torna di moda Giovanni Leoni per la difesa: ultimissime; Inter-Roma stasera alle 20.45: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta tv e streaming; Probabili formazioni Como-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Bonny, Pio Esposito, Bisseck, Nico Paz e Diao. Inter-Roma, ancora problemi per Calhanoglu: le ultimeLe ultime Inter news riguardano le condizioni fisiche di Calhanoglu dopo le gare con la Turchia. Chivu spera di averlo con la Roma ... interlive.it Fiorentina-Inter 1-1, risultato finale della partita di Serie A: Ndour risponde a Esposito, gli highlightsLa diretta live di Fiorentina-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Roma x.com Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime - facebook.com facebook