Inter-Juventus 3-2 le pagelle | Zielinski 7,5 decisivo Pio Esposito 7,5 bomber vero Locatelli 6,5 non molla

Zielinski ha segnato il gol decisivo all’ultimo secondo, sconvolgendo il risultato del derby tra Inter e Juventus, che si è concluso con un punteggio di 3-2. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, quando il polacco ha sfruttato un’azione rapida per mettere a segno il gol della vittoria. La partita, disputata a San Siro, ha visto un Mayhem di emozioni e continui capovolgimenti di fronte.