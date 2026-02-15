Inter-Juventus 3-2 le pagelle | Zielinski 7,5 decisivo Pio Esposito 7,5 bomber vero Locatelli 6,5 non molla
Zielinski ha segnato il gol decisivo all’ultimo secondo, sconvolgendo il risultato del derby tra Inter e Juventus, che si è concluso con un punteggio di 3-2. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, quando il polacco ha sfruttato un’azione rapida per mettere a segno il gol della vittoria. La partita, disputata a San Siro, ha visto un Mayhem di emozioni e continui capovolgimenti di fronte.
Succede davvero di tutto a San Siro nel big match tra Inter e Juventus. I nerazzurri si aggiudicano 3-2 il derby d'Italia grazie al gol di Zielinski allo scoccare del 90'. Una partita senza esclusione di colpi, iniziata con l'autogol di Cambiaso sul tiro-cross di Luis Henrique. Poco dopo l'esterno bianconero si fa perdonare e pareggia proprio su una grave disattenzione difensiva del brasiliano. I nerazurri colpiscono un doppio palo nel finale di primo tempo e poco dopo arriva l'episodio che farà molto discutere, l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione. La ripresa è ancora più avvincente del primo tempo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura
Nell'incontro tra Udinese e Inter, i nerazzurri conquistano una vittoria per 1-0, grazie a una rete di Lautaro Martinez, che si conferma capocannoniere.
Inter Genoa, vigilia di campionato: Chivu studia le mosse, salgono Pio Esposito e Zielinski
In vista della sfida tra Inter e Genoa, Cristian Chivu prepara la formazione per la partita di domani a Marassi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
