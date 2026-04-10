È stato annunciato che l’allenatore ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la volontà di mantenere stabile la guida tecnica. L’allenatore ha commentato la scelta, sottolineando l’importanza del club. Il direttore sportivo ha invece commentato la compatibilità tra lo stile di gioco dell’allenatore e il progetto della squadra.

Comolli: “È stato subito chiaro a tutti che fosse la persona giusta. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del club” Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Luciano Spalletti rinnova con la Juve fino a giugno 2028, come aveva anticipato Calciomercato.it il 10 marzo scorso. Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova fino al 2028: “Uno dei club più grandi al mondo” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti rinnova fino al 2028, Comolli: “È la persona giusta”. “Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – le parole di Damien Comolli, CEO del club bianconero –... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Adesso è UFFICIALE, Spalletti rinnova con la Juve fino al 2028: “È uno dei club più grandi al mondo”

Spalletti rinnova con la Juve: firma fino al 2028 e doppio colpo sul mercatoLuciano Spalletti resterà l’allenatore della Juve anche per la prossima stagione.

Juve, adesso è ufficiale: Spalletti rinnova per 2 anni. Sarà il secondo più pagato in AUn annuncio atteso da settimane, alla fine arrivato in maniera sobria, con un messaggio sui social che mostra il suo discorso alla squadra: Luciano...

SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013

Temi più discussi: Juve-Spalletti, è l'ora del rinnovo: firma in arrivo prima dell'Atalanta; Juve, Spalletti: Abbiamo otto finali e per andare in Champions dobbiamo vincerle quasi tutte; Spalletti rinnova con la Juventus, Massimo Giletti in esclusiva: È l’unica speranza. Senza Champions, servono i soldi di Elkann; Dentro i rinnovi Juve, quando firma Spalletti e Vlahovic su tutto: l'agenda di Comolli.

Juve, adesso è ufficiale: Spalletti rinnova per 2 anni. Sarà il secondo più pagato in AL'ex ct della Nazionale e il club bianconero si legano fino al 2028: l'obiettivo adesso è tornare a lottare per lo scudetto ... msn.com

Spalletti annuncia il rinnovo fino al 2028 ai calciatori: Ci siamo frequentati, ho ritenuto importante prima di tutto dirlo a voiAdesso è ufficiale: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. I primi a saperlo sono stati i calciatori con un discorso dello stesso allenatore: Allora, io quando ... tuttojuve.com

ADESSO È UFFICIALE: ARRIVATA LA FUMATA BIANCA PER IL RINNOVO - facebook.com facebook

Ah, adesso ho capito, e lo confermi: siamo nell’era del pensiero magico. x.com