In una giornata di calcio infuocata, l’Udinese riesce a portare a casa una vittoria che i tifosi aspettavano da tempo. Runjaic, l’allenatore dei friulani, non nasconde la soddisfazione: “Vittoria meritata, di squadra”. La svolta è arrivata grazie a una parata decisiva di Okoye, che ha salvato i suoi nei momenti più caldi. La Roma prova a reagire, ma non basta. La partita si chiude con l’Udinese che festeggia e i giallorossi che dovranno rivedere alcune cose

In conferenza stampa Kosta Runjaic sottolinea i punti chiave: «Siamo felici per una vittoria meritata, di squadra. Intensità, abnegazione, pressing alto e la capacità di tenere la Roma lontana dalla nostra porta». L’analisi prosegue sullo sviluppo della gara: «Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene. Nella ripresa, dopo il gol, era naturale subire il pressing della Roma, anche perché abbiamo perso Davis, che ci aiutava a salire». Unico neo della serata, l’infortunio dell’attaccante: «È l’unico elemento negativo di una bella notte di calcio. Siamo felici per i tifosi e per il recupero lampo di Zaniolo, che ci servirà molto da qui alla fine». 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Udinese-Roma, Runjaic: «Vittoria meritata, decisiva la parata di Okoye»

Dopo la vittoria contro il Napoli di Conte, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato il risultato, definendolo meritatamente importante e una risposta alle numerose critiche ricevute.

