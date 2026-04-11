Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, ha parlato prima della partita contro il Milan trasmessa su 'DAZN'. Il giocatore ha dichiarato che l’avversario è difficile, ma che la squadra è pronta per affrontarla e mira alla vittoria. Atta ha anche evidenziato l’impegno del team e la determinazione a ottenere un risultato positivo in questa sfida di campionato.

Arthur Atta, giocatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Sulla gara di oggi: "Sarebbe bello 'rubare' qualche punto al Milan. Siamo qui per vincere, sarà un avversario difficile ma siamo pronti per la partita di oggi". Sul suo momento. Che idea hai della tua stagione? "In stagione ho avuto alti e bassi, però sono sempre stato concentrato sul mio lavoro. A volte quando hai momenti di difficoltà devi lavorare per tornare al top. Questa è la cosa che provo a fare ogni giorno".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Udinese, Atta avvisa il Milan: “Avversario difficile, ma siamo pronti per oggi. Qui per vincere”

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