Con la fine del calciomercato invernale, il Milan si concentra già sul mercato estivo. La società rossonera pensa a rinforzare la rosa con l’obiettivo di trovare nuovi talenti, tra cui potrebbe esserci anche Atta, calciatore dell’Udinese. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l’attenzione si fa sempre più alta.

Terminata ufficialmente la sessione di calciomercato invernale, è già tempo di guardare a quello che potrà avvenire durante la prossima estate. Milan, occhi su Atta dell’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it In un Milan che, con ogni probabilità, saluterà Loftus-Cheek e uno tra Fofana e Ricci in estate, si parla già di un interessamento nei confronti di Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese che sta facendo molto bene in bianconero. I rossoneri sono rimasti ben impressionati dalle prestazioni fornite dal classe 2003 e potrebbero dare l’assalto al calciatore durante la prossima estate provando a sfilarlo ai friulani. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Occhi in casa Udinese, il Milan pensa ad Atta per l’estate

Approfondimenti su Udinese Milan

Sono emerse nuove indiscrezioni sulla possibile operazione di mercato tra Udinese e Juventus, riguardante il centrocampista Atta Juve.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Udinese Milan

Argomenti discussi: Kumbulla torna in Serie A? Le ultime news di mercato; La Juve brilla sotto gli occhi di Conte Streaming | DAZN IT; Da Monet a Kandinsky: a Udine un viaggio nella nascita della modernità; L’Udinese cala il tris a Verona e inguaia Zanetti.

vi manda un dolcissimo buon lunedì Occhi curiosi, sorriso sincero e tanta energia per affrontare la giornata. E ricordatevi: mai saltare la colazione prima di uscire di casa Un gesto d’amore verso se stessi. #FBLifeStyle - facebook.com facebook