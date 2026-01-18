Milan Femminile Bakker | Siamo dispiaciute perché siamo venute qui per vincere

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha commentato il pareggio 0-0 contro il Parma, esprimendo dispiacere per il risultato. La sua analisi si concentra sull’impegno delle giocatrici e sulle opportunità mancate, sottolineando l’importanza di continuare a lavorare con attenzione per migliorare nelle prossime partite. Le dichiarazioni riflettono l’approccio serio e professionale del team, orientato a raggiungere obiettivi concreti nel campionato.

Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club rossonero dopo Parma-Milan, match valido per la decima giornata di campionato terminato 0-0, risultato che ha portato le rossonere al settimo posto. Ecco, di seguito, le sue parole: “Siamo dispiaciute perché siamo venute qui per vincere. In difesa abbiamo fatto bene, loro comunque hanno creato qualche opportunità, ma con la palla abbiamo fatto poco. Abbiamo avuto solo un’occasione nella ripresa nel due contro uno con Renzotti e Van Dooren. Dobbiamo prendere decisioni migliori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

