Udc | Simonetta Coccia potrebbe essere una grande sindaco per Viterbo

A Viterbo il dibattito politico si fa sempre più acceso in vista delle prossime elezioni comunali, programmate tra oltre un anno. Tra i nomi che circolano come potenziali candidati, si menziona quello di Simonetta Coccia, sostenuta dall’Unione di Centro. La discussione sui possibili candidati si intensifica, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali o decisioni prese. La campagna elettorale si avvicina, alimentando le speculazioni sulla corsa per la carica di sindaco.

Alle elezioni amministrative a Viterbo manca ancora più di un anno ma il dibattito politico in città inizia a farsi intenso sui nomi dei possibili candidati sindaco. Il quadro è ancora in piena evoluzione, tra indiscrezioni, ipotesi e possibili scenari che coinvolgono sia figure di primo piano. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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