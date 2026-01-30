Il Cremlino accetta la tregua di Trump che non è di 7 giorni e non su tutta l’Ucraina Zelensky | Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri

Il Cremlino ha confermato di aver accettato una proposta di tregua presentata dall’ex presidente americano Donald Trump. La tregua, però, non riguarda tutta l’Ucraina e non dura sette giorni, come era stato annunciato in precedenza. Nel frattempo, Zelensky denuncia che Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri, aumentando la tensione nella regione.

Il Cremlino rompe il silenzio e conferma di aver accettato una proposta di tregua avanzata da Donald Trump. La Russia, ha assicurato il portavoce Dmitry Peskov, si asterrà dagli attacchi sulla capitale dell’Ucraina, Kiev, fino a domenica 1° febbraio. Non si tratta, insomma, dei sette giorni di cui parlava il presidente americano e nemmeno di uno stop ai bombardamenti su tutto il Paese. Il cessate il fuoco temporaneo, spiega sempre il Cremlino, serve a «creare condizioni favorevoli ai negoziati di pace». Peskov ha detto che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi.🔗 Leggi su Open.online

Zelensky accusa Mosca di aver interrotto lo scambio di prigionieri e mette in dubbio la possibilità di una tregua.

Volodymyr Zelensky annuncia che i piani di pace per l'Ucraina saranno presentati a Mosca nei prossimi giorni, mentre il Cremlino ribadisce il no a compromessi sui territori.

