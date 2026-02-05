Scambi centinaia prigionieri Kiev-Mosca

Delegazioni di Stati Uniti, Ucraina e Russia hanno raggiunto un accordo per scambiare 314 prigionieri. È il primo scambio di questo tipo in cinque mesi. Witkoff, l’inviato speciale di Trump, ha confermato l’intesa, che potrebbe rappresentare un passo importante per alleviare le tensioni tra le parti. Nessuna data ufficiale è ancora stata fissata, ma l’accordo sembra procedere spedito.

12.05 "Delegazioni di Stati Uniti,Ucraina e Russia hanno concordato lo scambio di 314 prigionieri-il primo di questo tipo in 5 mesi", ha dichiarato l'inviato speciale del presidente Trump Witkoff. Ha poi aggiunto che "questo risultato è stato raggiunto grazie a colloqui di pace dettagliati e produttivi. Un impepegno diplomatico sostenuto sta facendo passi per porre fine alla guerra in Ucraina". Le discussioni continueranno, con ulteriori progressi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cremlino, 'continuano contatti con Kiev per scambio prigionieri'La Russia e l'Ucraina continuano ad avere contatti per possibili nuovi scambi di prigionieri. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Ci sono effettivamente contatti a livello di ... ansa.it

Kiev: negoziati per liberare 1200 prigionieri ucrainiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che spera nella ripresa degli scambi di prigionieri di guerra. La Russia, intanto, sostiene di aver preso il controllo di altri due villaggi ... it.euronews.com

Secondo giorno di incontri ad Abu Dhabi tra le delegazioni di Kiev, Mosca e Washington. Ma gli attacchi russi sulla capitale ucraina e su altre regioni non si fermano Leggi l'articolo #GuerraInUcraina facebook

UCRAINA | Droni russi nella notte contro Kiev, almeno un ferito. Mosca ha ripreso i raid sulla capitale negli ultimi giorni. Gli attacchi russi di ieri hanno lasciato oltre 53.000 famiglie senza elettricità nella città di Zaporizhzhia. #ANSA x.com