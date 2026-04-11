Ucraina attacco russo a Sumy | 5 feriti tra di loro un bambino

Durante la notte, nella regione di Sumy, sono stati registrati attacchi provenienti da forze russe che hanno causato il ferimento di almeno cinque persone, tra cui un bambino. L’episodio si è verificato poco prima dell’inizio di un’interruzione temporanea delle ostilità di 32 ore, prevista per il fine settimana pasquale ortodosso. Nessun dettaglio è stato fornito sulle condizioni delle persone colpite.

Almeno cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite negli attacchi russi sferrati nella notte contro Sumy alla vigilia del cessate il fuoco di 32 ore previsto per il fine settimana della Pasqua ortodossa. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, sono stati registrati almeno due impatti in diverse zone della città. Danneggiati 11 condomini, un asilo e 10 veicoli. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Sumy: 5 feriti, tra di loro un bambino Ucraina, attacco russo a Zaporizhzhia: cinque feriti, tra loro un bambinoCinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia durante la notte, hanno riferito le... Leggi anche: Ucraina, attacco russo nella notte: quattro morti tra le regioni di Kharkiv e Sumy