Durante un'udienza in tribunale, sono stati richiesti 25 anni di carcere per un uomo accusato di aver ucciso il padre nel marzo 2024. L’imputato, identificato come V.S., è stato chiamato a rispondere di omicidio, con l’accusa che il gesto sia stato scatenato dal rumore di un frullatore. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa locale.

Chiesti 25 anni di reclusione per V.S, imputato per l’omicidio del padre, Riccardo Santimone, avvenuto nel marzo 2024. La richiesta è arrivata al termine della requisitoria del pubblico ministero davanti alla Corte d’Assise di Salerno. All’uomo è stata riconosciuta la seminfermità mentale come. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni di carcere per Stella Boggio: “Relazione tossica”La Procura di Monza ha chiesto 14 anni di carcere per Stella Boggio, la donna che ucciso il compagno a Bovisio Masciago (Monza e Brianza).

"Ha violentato sua figlia sin da quando era piccola": chiesti 28 anni di carcere per un padreLa Procura di Termini Imerese ha chiesto una pena record per un 38enne che avrebbe abusato della figlia sin da quando lei aveva solo 9 anni.

Temi più discussi: Eboli, uccise il padre a coltellate per il rumore del frullatore: chiesti 25 anni per Vincenzo Santimone; Uccise il padre per il rumore del frullatore: chiesti 25 anni di carcere; UCCISE IL PADRE A COLTELLATE: IN CASA RAPPORTI TESI. LA PSICHIATRA: NON HA MAI ASSUNTO I FARMACI CON REGOLARITÀ; Eboli, uccise il padre per il rumore del frullatore: chiesti 25 anni.

Uccise con la ricina, il padre sotto torchio. Ma sono tranquilloDopo l'interrogatorio fiume di padre e figlia, ieri a Campobasso nuova tornata di audizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e di sua figlia Sara Di Vita, 15 anni ... ilgiornale.it

Eboli, uccise il papà per il rumore del frullatore. Chiesti 25 anni: «Non si è mai pentito»«L'imputato non si è mai pentito di aver ucciso il padre. Confermandolo anche quando ha reso dichiarazioni spontanee». Per questo motivo, a parere del pubblico ... ilmattino.it

Cresce a oltre trecento il numero delle persone uccise mercoledì scorso, mentre si continuano ad identificare i corpi Israele accetta negoziazioni dirette con il Libano piegato dalle bombe e dalla crisi degli sfollati. - facebook.com facebook

Nell’ovest dell’Afghanistan diverse persone civili sono state uccise in un attacco armato x.com