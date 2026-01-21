Uccise il compagno con una coltellata chiesti 14 anni di carcere per Stella Boggio | Relazione tossica

La Procura di Monza ha chiesto una condanna di 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno a Bovisio Masciago. L’indagine ha evidenziato una relazione caratterizzata da tensioni e dinamiche tossiche. La vicenda solleva riflessioni sulla gestione delle relazioni e sulle conseguenze di situazioni di conflitto protratte nel tempo.

