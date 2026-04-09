Ha violentato sua figlia sin da quando era piccola | chiesti 28 anni di carcere per un padre

La Procura di Termini Imerese ha richiesto una condanna di 28 anni di carcere per un uomo di 38 anni, accusato di aver abusato della propria figlia a partire dall’età di 9 anni. Le accuse riguardano violenze ripetute che, secondo l’accusa, sarebbero durate per diversi anni. L’uomo è stato formalmente imputato di violenza sessuale aggravata e abusi continuati sulla minore. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

La Procura di Termini Imerese ha chiesto una pena record per un 38enne che avrebbe abusato della figlia sin da quando lei aveva solo 9 anni. A chiedere 28 anni alla prima sezione della corte d'assise del capoluogo siciliano è stato il sostituto procuratore Raffaele Cammarano, che ha sottolineato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Imperia, violenze sessuali sulla figlia da quando aveva 6 anni, padre condannato a 17 anni di carcereUn uomo è stato condannato dal tribunale collegiale di Imperia a 17 anni di reclusione con l'accusa di violenza sessuale su minori.

Temi più discussi: Violenta per cinque anni la figlia adolescente della compagna: 52enne a processo; La professoressa accoltellata a Trescore è stata dimessa: In elicottero ho sentito: ancora pochi secondi e la perdiamo. Salvata da un altro alunno che ha rischiato la vita; Violenta la figlia di due anni e mezzo, si riprende e vende il video ai pedofili; La Nuova Periferia è in edicola oggi, mercoledì 4 marzo.

Violenza sessuale sulla figlia di 9 anni, chiesta condanna a 28 anniPALERMO – Il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano ha chiesto 28 anni di carcere nei confronti di un uomo di 38 anni che avrebbe violentato la figlia sin dall’età di 9 anni. Come riporta l’ANSA, il ... livesicilia.it

Violenta per cinque anni la figlia adolescente della compagna: 52enne a processoPIOVESE (PADOVA) - Troppo pochi due anni di pena (con la richiesta della condizionale) per quello di cui la procura lo accusa, cioè di aver violentato per cinque anni la figlia della ... ilgazzettino.it

La Corte d’Assise di Napoli ha assolto l’imputato dall’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. L’uomo, sieropositivo, aveva violentato la vittima, un’amica della moglie, morta di Aids a Ischia nel 2017 a soli 37 anni - facebook.com facebook