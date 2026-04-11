Un dibattito acceso sta coinvolgendo il pubblico e gli addetti ai lavori sulla durata delle trasmissioni televisive italiane. Recentemente, un produttore di uno dei programmi più seguiti ha risposto alle critiche sollevate da spettatori e commentatori, scatenando una discussione sui social media. La questione riguarda principalmente la prolungata durata delle trasmissioni serali, che si conclude spesso oltre le ore 23, suscitando reazioni di vario tipo online.

La televisione italiana finisce troppo tardi? È questa la domanda che sta accendendo un acceso dibattito nel mondo dello spettacolo. A sollevarla è stato il produttore Carlo Degli Esposti, storico nome dietro fiction di successo come Il commissario Montalbano. Il suo appello è diretto e provocatorio: “ salviamo il sonno degli italiani ”. Una frase che ha riaperto una discussione più ampia sul modo in cui viene costruito il palinsesto televisivo. Tra esigenze economiche, abitudini del pubblico e qualità dei contenuti, la questione divide esperti e spettatori. Negli ultimi anni, l’orario della prima serata si è progressivamente spostato in avanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - TV, programmi troppo lunghi: produttore risponde alle critiche e scatena la bufera social

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Ore 16 si parte con "Troppo Forti" il programma in compagnia di Alex Dessi, un momento di musica e parole da condividere con voi. - facebook.com facebook