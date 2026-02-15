Bastoni nella bufera l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social

Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus. L’episodio ha suscitato molte reazioni online, soprattutto perché Bastoni ha esultato in modo evidente dopo che Kalulu, già ammonito, è stato espulso a causa di un contrasto. Molti tifosi hanno criticato l’atteggiamento del difensore nerazzurro, ritenendolo provocatorio. Il fatto ha acceso un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio sui comportamenti in campo e sulle conseguenze delle esultanze.

(Adnkronos) – Alessandro Bastoni è finito al centro di una bufera online dopo Inter-Juve. Nel derby di Serie A di San Siro, il difensore juventino Pierre Kalulu è stato espulso dopo un contrasto con Bastoni, già ammonito. L’arbitro ha dato il secondo giallo al francese, ma i replay mostrano che non c’è stato quasi nessun. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccato Davide Bastoni si è fatto notare per la sua esultanza sfacciata dopo aver convinto l’arbitro a espellere Kalulu, scatenando reazioni tra tifosi e commentatori. Bastoni simula, ma rosso a Kalulu. Chivu: “C’è il tocco”. Eppure alla viglia disse che … Cristian Chivu critica la decisione dell’arbitro La Penna durante Inter-Juventus, perché secondo l’ex difensore il rosso a Kalulu è stato un’errore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social; Serie A, Inter piega Juve 3-2: ma è bufera sull’arbitro; Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?; Verissimo, oggi domenica 15 febbraio: gli ospiti e le interviste. Bastoni nella bufera, l'esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i socialNel derby Inter-Juve l’espulsione di Pierre Kalulu dopo il contatto con Alessandro Bastoni scatena polemiche e accuse di simulazione. Il video diventa virale e sui social esplode la bufera tra critich ... adnkronos.com L’esultanza antisportiva di Bastoni per aver fatto espellere Kalulu: l’arbitro ha abboccatoIl comportamento antisportivo del difensore nerazzurro è una macchia che difficilmente si può lavare giustificandola con l'adrenalina e il trasporto ... fanpage.it Calcio in Pillole. . Inter-Juve 3-2! L'Inter conquista il big match, ma si scatenate una bufera di polemiche! L'arbitro La Penna espelle Kalulu per secondo giallo dopo un fallo su Bastoni, i bianconeri: "Partita rubata!". Ecco le interviste integrali dei tifosi all'uscita d facebook