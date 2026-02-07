Da casa non avete visto… Israele sfila all’apertura delle Olimpiadi e il pubblico di San Siro riprende tutto

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali a Milano si è svolta tra luci, musica e qualche momento di nervosismo. Israele ha sfilato in modo deciso all’inizio, attirando l’attenzione di tutto lo stadio. Il pubblico di San Siro ha ripreso tutto con i telefonini, mentre lo spettacolo continuava tra applausi e qualche battuta sottovoce. La serata è stata un mix di emozioni, con un’onda di entusiasmo che ha coinvolto gli spettatori ma anche qualche tensione che si è fatta notare tra gli spettatori e all

La serata inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta sotto il segno dello spettacolo e dell'enfasi celebrativa, ma nel corso dell'evento non sono mancati momenti di tensione che hanno attraversato lo stadio in modo evidente. L'atmosfera, inizialmente dominata dall'attesa e dalla curiosità, ha lasciato spazio a reazioni contrastanti del pubblico, segno di come il contesto sportivo internazionale continui a intrecciarsi con questioni politiche e geopolitiche ancora molto presenti nel dibattito pubblico. La cerimonia di apertura, andata in scena venerdì 6 febbraio allo stadio di San Siro, ha visto alternarsi sul palco nomi di primo piano della musica italiana e internazionale come Laura Pausini, Ghali e Mariah Carey.

