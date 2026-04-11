Tutti i guai di Marco Juventus Ferdico il capo ultras nerazzurro nuovamente arrestato

Un noto leader ultras nerazzurro è stato nuovamente arrestato, suscitando attenzione sulle sue attività. Era conosciuto tra soci calabresi con un soprannome che ha attirato commenti controversi, anche considerando il ruolo di riferimento tra i supporter di una squadra di calcio. La vicenda si inserisce in un quadro di attività giudiziarie che coinvolgono diverse persone e circostanze legate al mondo ultras.

Dai soci in affari calabresi era conosciuto con un soprannome paradossale e perfino scandaloso per un capo ultras interista. Marco Ferdico, nome notissimo nel mondo del tifo milanese e con un passato di leader della “curva nord”, si faceva infatti chiamare “Juventus”. Come la squadra torinese.🔗 Leggi su Milanotoday.it Ancora guai per l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico: arrestato per traffico di drogaIl 40enne Marco Ferdico, già nei guai nell'inchiesta milanese Doppia Curva, ora viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione di stampo... Marco Ferdico, ex capo ultras dell’inter, tra i 54 arrestati nell’operazione contro la ’ndranghetaL’ex capo ultras dell’Inter coinvolto nell’inchiesta della Dda di Catanzaro: accuse di associazione mafiosa e traffico di droga C’è anche Marco...