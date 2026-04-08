Ancora guai per l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico | arrestato per traffico di droga
Marco Ferdico, ex capo ultrà dell’Inter, è stato arrestato nuovamente nell’ambito di un’operazione contro la 'ndrangheta. La polizia lo ha fermato con l’accusa di associazione di stampo mafioso e di traffico di droga. Ferdico, 40 anni, già coinvolto nell’inchiesta milanese Doppia Curva, si trova ora in carcere. L’operazione ha portato a diversi fermi e perquisizioni nella regione.
Il 40enne Marco Ferdico, già nei guai nell'inchiesta milanese Doppia Curva, ora viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in un'operazione contro la 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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