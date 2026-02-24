Stasera comincia Sanremo 2026 | cantano tutti i big ospiti Can Yaman e Tiziano Ferro Max Pezzali in collegamento dalla nave Leggi Amicait

Sanremo 2026 inizia con grande attesa, perché porta sul palco i principali artisti italiani e ospiti come Can Yaman e Tiziano Ferro, mentre Max Pezzali si collega dalla nave. La serata si concentra sulle esibizioni dei big e le novità di questa edizione. La presenza di Laura Pausini, alla sua prima volta, aggiunge entusiasmo alla conduzione, che vede anche Carlo Conti al suo ultimo festival. La prima serata promette emozioni e sorprese.

Sanremo, finalmente! Martedì 24 febbraio al via la prima serata del 76mo Festival della Canzone Italiana, con Carlo Conti alla sua ultima volta alla conduzione affiancato da Laura Pausini alla sua prima. Ecco chi canta, gli ospiti, e che cosa vedremo in scena, al netto delle sorprese. «Si chiuderà all’1.25», ha promesso il direttore artistico. La nuova scenografia dell’Ariston. È la prima cosa che vedremo: la nuova scenografia dell’Ariston firmata dall’architetto Riccardo Bocchini in cui, spiega lui stesso, «l’asimmetria riflette la natura stessa della musica contemporanea, imprevedibile, fluida e mai statica». 🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026: Tiziano Ferro e Max Pezzali aprono il Festival come ospiti ufficiali.Questa mattina Tiziano Ferro e Max Pezzali sono saliti sul palco dell’Ariston per aprire ufficialmente il Festival di Sanremo 2026.

Max Pezzali sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2026: ecco che cosa farà a bordo di Costa Toscana e in collegamento con l'Ariston. Il video di Amica.itMax Pezzali si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, conto alla rovescia. Stasera parte il FestivalCresce l’attesa per la kermesse, che si aprirà con un omaggio a Pippo Baudo. Oggi si esibiranno tutti i Big in gara. A condurre con Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà Can Yaman ... quotidiano.net

Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime newsLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la prima serata: arrivi del cantanti e ultime news ... tg24.sky.it

Can Yaman arriva a Sanremo ed è choc: la scoperta che spiazza gli italiani - facebook.com facebook

Il programma della prima serata di #Sanremo2026 • Esibizione dei 30 artisti in gara • Voteranno Sala Stampa, Web e Radio • Da Piazza Colombo si esibirà Gaia • Dalla nave Costa Toscana si esibirà Max Pezzali • Co-Conduttore Can Yaman • Ospiti Tiziano F x.com