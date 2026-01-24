Sanremo 2026 ecco chi potrebbero essere gli ospiti | Tiziano Ferro Eros Ramazzotti e i Pooh

A un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, si fanno avanti alcune indiscrezioni sugli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston. Tra i nomi più citati ci sono Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i Pooh, artisti che potrebbero arricchire la kermesse musicale con le loro esibizioni. Restano da confermare le loro partecipazioni, mentre l'attesa cresce tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana.

Manca un mese alla partenza del Festival di Sanremo, e iniziano a trapelare i nomi degli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston. Ecco chi ci sarà Dopo Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, iniziano a circolare indiscrezioni anche sui nomi che potremmo ritrovare sul palco in veste di ospiti. Dopo l'annuncio di Max Pezzali sul palco della nave Costa, ecco dunque chi salirà sul palco dell'Ariston. A Sanremo tornano Ferro, Ramazzotti e Pooh A differenza di Pausini e Pezzali, i nomi trapelati non sono stati annunciati da Carlo Conti: a rivelarli infatti, è stata l'agenzia ADN Kronos: si tratterebbe di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i Pooh. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

"Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio" Carlo Conti non condurrà il prossimo Festival di Sanremo. In tema di ascolti, poi, riconosce la presenza di competitor che potrebbero incidere - facebook.com facebook

Tiziano Ferro potrebbe tornare da superospite musicale al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Questa una delle ipotesi su cui è al lavoro Carlo Conti. Ferro, che ha pubblicato il nuovo album 'Sono un grande' il 24 ottob x.com