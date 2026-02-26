Sicurezza in mare e protezione civile | al via il corso per volontari della Guardia Costiera Ausiliaria

Il corso, in partenza il 30 marzo, rappresenta un appuntamento consolidato nella programmazione dell’associazione ed è stato progressivamente aggiornato per rispondere alle nuove necessità operative, che spaziano dalla vigilanza costiera agli interventi di protezione civile. Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato un costante aumento del numero degli iscritti. Il percorso formativo 2026 prevede 23 ore complessive tra lezioni teoriche e sessioni pratiche in mare, con prova finale. Non è richiesta esperienza pregressa: per le attività operative in mare è necessario saper nuotare, mentre per i servizi a terra — come sala radio, avvistamento incendi boschivi e supporto in emergenze idrogeologiche — non sono previsti requisiti specifici. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civileLa struttura, inaugurata nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali, è stata progettata per garantire...

Mille volontari della protezione civile in campo per le OlimpiadiMille tra volontari e volontarie della protezione civile hanno risposto all'appello di Città metropolitana di Milano per rendersi disponibili durante...

Andora, un weekend dedicato alla sicurezza e sopravvivenza in mareSabato 21 e domenica 22 febbraio nel porto di Andora si terrà il Corso O.S.R. Offshore Personal Safety Training Course per la sicurezza, emergenza e sopravvivenza in mare.

Capitaneria di Porto Torres, cento uomini per la sicurezza in porto e in mareCento uomini impegnati ogni giorno per garantire la sicurezza del porto e in mare, attraverso il nucleo operativo della Guardia costiera, con l'operazione Mare sicuro che proietta i militari della

